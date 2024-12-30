Фото: ТАСС/ABACA/Atlanta Journal-Constitution/TNS

Бывший президент США Джимми Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом пишет газета Atlanta Journal-Constitution.

"Его сын Чип Картер подтвердил, что бывший президент умер в своем доме в Плейнсе", – указано в сообщении.

С февраля 2023 года Картер получал хосписную помощь на дому после серии непродолжительных госпитализаций.

Картер был главой Соединенных Штатов Америки с 1977 по 1981 год. 39-й президент США после завершения своих полномочий основал некоммерческую организацию по защите прав человека "центр Картера" и впоследствии был награжден Нобелевской премией мира за ее деятельность.