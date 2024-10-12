Умер бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд

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Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд скончался на 70-м году жизни. Об этом написал на своей странице в соцсети X бывший глава британского правительства Риши Сунак.

"Салмонд был масштабной политической фигурой. Хотя мы с ним и расходились во взглядах на конституционные вопросы, нельзя отрицать, что он был умелым оратором и питал неподдельную страсть к политике. Покойся с миром", – заявил он.

Салмонд в период с 1990 по 2000 года возглавлял Шотландскую националистическую партию, добиваясь выхода региона из состава Великобритании, а после в 2004–2014 годах он являлся первым министром Шотландии. С 2021 года Салмонд был лидером националистической партии "Альба".

