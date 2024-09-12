Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер на 87-м году жизни

Фото: AP Photo/Martin Mejia

Экс-президент Перу Альберто Фухимори умер на 87-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори.

По ее словам, бывший глава Перу скончался после продолжительной борьбы с раком.

"После долгой борьбы с раком наш отец, Альберто Фухимори, только что отправился на встречу к Господу", – написала она в соцсети X.

Фухимори вступил в должность президента Перу в июле 1990 года. Он руководил страной до 2000 года.

После этого, в 2009 году, он был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях против человечности, злоупотреблении властью и коррупции.

В декабре прошлого года Фухимори отпустили на свободу по гуманитарным основаниям из-за болезни.