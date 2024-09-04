Умер зампредседателя партии "Яблоко" Иваненко

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Заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко умер в возрасте 65 лет, пишет пресс-служба партии.

Иваненко, который также был председателем московского отделения партии, ушел из жизни 4 сентября 2024 года. О дате и месте прощания с ним будет сообщено дополнительно, заключили в пресс-службе.

Он родился в 1959 году в Грузинской ССР. Окончил МГУ имени Ломоносова, в 1990–1991 годах был главным специалистом аппарата Госкомиссии Совмина РСФСР по экономической реформе. С 1993 по 2003 год был депутатом первых трех созывов Госдумы РФ.

