Умер бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев

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Экс-глава республики Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале.

В своем сообщении Зайцев назвал Евстифеева мудрым и дальновидным политиком, под руководством которого Марий Эл смог достичь важных результатов в социально-экономическом развитии.

Также глава региона подчеркнул, что Евстифеев посвятил свою жизнь общественно-политической деятельности в России.

Александр Александрович Евстифеев родился в 1958 году в Челябинской области. С сентября 2017 года по май 2022-го он возглавлял Республику Марий Эл. 10 мая 2022 года президент России освободил его от должности главы региона.