Умер самый титулованный военный летчик России Игорь Родобольский

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Летчик-снайпер Игорь Родобольский, который жил в Екатеринбурге, скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщили на сайте аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Он отметил, что Родобольский много времени выделял на подготовку подрастающих поколений, участвуя в образовательных и патриотических проектах округа. Кроме того, самый титулованный военный в России по количеству боевых наград не раз проводил встречи со школьниками и студентами, на которых передавал свои знания и опыт.

Подытоживая, Якушев выразил искренние соболезнования родственникам летчика-снайпера.

Родобольский родился в городе Гродно. За весь период службы он был награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени, двумя медалями "За воинскую доблесть", а также трижды представлялся к званию Героя России.

Кроме того, летчик в период с 1986 по 1989 год принимал участие в боях в Афганистане, где совершил примерно 200 боевых вылетов. Затем он отправился на службу в различные военные округа и даже был командирован в Камбоджу на 8 месяцев.

После этого он был направлен в Чечню, где в период с 1995 по 2004 год реализовал свыше 1,7 тысячи боевых вылетов с налетом 4 800 часов. Благодаря его действиям с поля боя удалось спасти более 500 раненых солдат и офицеров.

Родобольский также разработал новые тактические приемы по применению боевых вертолетов в горах, которые спустя время были включены в систему обучения и подготовки летчиков. Так, самому титулованному военному в России по количеству боевых наград удалось лично обучить приемам по ведению боев в горах с посадками на высотах до 3 тысяч метров 18 летчиков.

