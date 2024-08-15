Умерла штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков Галина Брок-Бельцова

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Скончалась штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков Галина Брок-Бельцова, сообщает ТАСС.

Военная летчица ушла из жизни в возрасте 99 лет. В Союзе женщин летных специальностей "Авиатриса" назвали смерть Брок-Бельцовой тяжелейшей утратой.

Галина Брок-Бельцова родилась 12 февраля 1925 года. На начало Великой Отечественной войны ей было 16 лет. После того, как в 1943 году она стала выпускницей Московского авиационного училища связи, ее направили в 3-й запасной авиаполк. Там Брок-Бельцова переучилась на штурмана.

За годы ВОВ летчица совершила 36 боевых вылетов. Ее наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медалями.

Во время войны она встретила своего мужа Георгия Бельцова, от которого родила троих детей. Затем у пары появились 7 внуков и 13 правнуков.

Брок-Бельцова была вице-президентом и почетным членом Союза женщин летных специальностей "Авиатриса".