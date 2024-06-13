Умер летчик-космонавт Вячеслав Зудов

Фото: фотохроника ТАСС/Черединцев Валентин

Герой СССР, летчик-космонавт и участник нештатной посадки на воду "Союза-23" Вячеслав Зудов скончался в возрасте 82 лет 12 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

Зудов отправился в космическую экспедицию 14 октября 1976 года. Тогда он выступил в качестве командира космического корабля "Союз-23". В ходе полета из-за отказа системы сближения и стыковки "Игла" стыковка со станцией "Салют-5" не состоялась. Инцидент вошел в историю отечественной космонавтики как первый и единственный нештатный, связанный с посадкой космического корабля на воду.

"Спускаемый аппарат приводнился в двух километрах от берега. Из-за технических проблем не отстрелился основной парашют, ткань пропиталась водой и пошла ко дну, перевернув спускаемый аппарат, из-за чего экипаж не мог его покинуть. Спасательная операция продолжалась несколько часов", – говорится в сообщении.

За мужество в ходе операции Зудов был награжден медалью "Золотая Звезда" Героя СССР и орденом Ленина. В 2011 году ему вручили медаль "За заслуги в освоении космоса". Помимо этого, Зудов является обладателем еще около десятка медалей.

Церемония прощания с летчиком-космонавтом состоится в 13:00 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны РФ в Мытищах.

