Умер летчик, ликвидатор аварии в Чернобыле Дмитрий Автухов

Фото: кадр из фильма "Черная акула"; режиссер – Виталий Лукин; производство – Кинокомпания UM (Uno Momento), Фирма "КАМОВ",/Киностудия "Музыкальный фильм", Госкино России, Киностудия им. М. Горького, Центральная студия документальных фильмов (ЦСДФ)

Российский летчик-испытатель, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Дмитрий Автухов умер 10 мая. Об этом сообщается на сайте первой российской интернет-энциклопедии "Испытателей аэрокосмической техники".

Автухов скончался на 86-м году жизни. Он был летчиком-испытателем 2-го класса.

В 1960 году Автухов окончил 12-е военно-морское авиационное училище летчиков в Куйбышеве – филиал Ейского ВАУЛ. С января 1973 по 1995 год он работал летчиком-испытателем в летно-испытательном комплексе в ОКБ имени Н. И. Камова. Поднял в небо и провел испытания Ка-32А (1990 год), Ка-32А1 (1994 год).

Автухов освоил свыше 20 типов самолетов и вертолетов. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1992 году был награжден орденом "Дружба народов" и медалями.