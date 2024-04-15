Испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур умер на 72-м году жизни

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщил его сын Николай Квочур на странице в соцсети "ВКонтакте".

Квочур освоил и испытал свыше 90 типов и модификаций самолетов, в 2005 году установил 11 мировых рекордов на самолете Су-27, напомнил в своем телеграм-канале первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка. В 1973 году он окончил Ейское высшее авиационное училище. Летчик принимал участие в испытаниях военных самолетов МиГ-29, МиГ-31 и Су-17. В 1988 году на авиационном салоне в Фарнборо в Великобритании он впервые показал фигуру высшего пилотажа – "Колокол".

В 1992-м за проявленные при испытании и освоении новых образцов авиатехники мужество и героизм Квочур был удостоен звания Героя России с вручением медали "Золотая Звезда".