Советский космонавт Владимир Аксенов ушел из жизни в возрасте 89 лет

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На 90-м году жизни умер советский космонавт, дважды Герой СССР Владимир Аксенов. Об этом в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос" заявил его глава Юрий Борисов.

Глава госкорпорации выразил соболезнования в связи со смертью космонавта. Он назвал Аксенова целеустремленным, требовательным, исполнительным и справедливым человеком.

"Неутомимая энергия и нестандартное мышление, мужество и сила воли, инициативность и высочайшая ответственность – эти качества позволили Владимиру Викторовичу осуществить первый испытательный полет нового космического корабля "Союз Т-2", – сказал Борисов.

Аксенов родился 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы Рязанской области. В 1953 году космонавт окончил Мытищинский машиностроительный техникум, после чего получил образование в области авиации. В 1963 году он окончил Всесоюзный заочный политехнический институт.

Аксенов был участником разработки и испытаний космических кораблей "Восток", "Восход", "Союз" и станций "Салют". В отряд космонавтов он вступил в 1973 году и в 1976 году совершил свой первый полет на корабле "Союз-22".

Второй полет прошел в июне 1980 года на корабле "Союз Т-2", в ходе которого была осуществлена первая в мире стыковка с космической станцией при помощи ручного режима.

