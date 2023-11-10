Дублер Терешковой умерла в возрасте 90 лет

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Дублер первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Валентина Пономарева скончалась. Ей было 90 лет. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

По данным госкорпорации, она умерла 8 ноября. Прощание с Пономаревой запланировано на 12:00 11 ноября. Оно пройдет в Доме космонавтов Звездного городка. Позже ее похоронят на кладбище деревни Леониха.

Валентина Пономарева родилась 18 сентября 1933 года в Москве. В 1962 году она поступила в отряд космонавтов. Там Пономарева прошла подготовку по программе первого женского космического полета на корабле "Восток-6". Обучалась она вместе с Жанной Еркиной, Ириной Соловьевой и Терешковой. Уже в следующем году Пономарева стала вторым дублером первой женщины-космонавта.

В 1965–1966 годах она готовилась стать командиром корабля "Восход" по время полета длительностью 10–15 суток. Тогда же планировалось осуществить первый выход женщины в открытый космос. Но позже программу "Восход" закрыли, а полет не состоялся. В 1969 году Пономарева была отчислена из отряда космонавтов из-за расформирования женской группы.