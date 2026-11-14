14 ноября, 19:53Происшествия
ДТП с участием 2 грузовых автомобилей произошло на 224-м км Московского малого кольца
Фото: 123RF.com/annavaczi
На 224-м километре Московского малого кольца (А-107) произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение осуществляется по одной полосе из двух. По А-107 в сторону Варшавского шоссе затруднение растянулось на 4,5 километра. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее в городе Большой Камень Приморского края пять человек, включая подростка, пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи с машиной вневедомственной охраны. После удара легковой автомобиль загорелся. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.