39 украинских БПЛА сбиты за день над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За день над регионами России сбили 39 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В период с 08:00 до 20:00 14 ноября расчеты ПВО уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее стало известно, что движение автобусов, выполняющих межрегиональные перевозки через территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), ограничат с 19 ноября 2026 года из-за того, что пассажирские автобусы все чаще становятся мишенью Киева.

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удар по электроподстанции в Прилуках Черниговской области. Помимо этого, ВС РФ поразили сухогруз на переходе морем, который доставлял в порт Одесса военные грузы.

