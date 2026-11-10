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10 ноября, 08:57

Политика

ВС РФ поразили две электроподстанции в Киевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Две электроподстанции напряжением 110 киловольт в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области были поражены в ходе ночных ударов БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо двух подстанций в Киевской области, удары пришлись на подстанцию на 330 киловольт в Вольногорске Днепропетровской области и на подстанцию на 154 киловольта в Кременчуге Полтавской области.

Беспилотники наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры, от которых зависит работа предприятий украинской военной промышленности, а также по морским судам, перевозящим военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

В акватории Черного моря северо-восточнее Одессы поражены сухогруз с вооружением и военным имуществом и танкер, который доставлял горюче-смазочные материалы для украинской армии. Кроме того, восточнее Одессы был поражен сухогруз с грузом двойного назначения для ВСУ.

Ранее российская армия нанесла удары беспилотной авиацией по логистическому центру "Сухой порт" в порту Одесса и по сухогрузу в акватории Черного моря. Центр использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, а на борту судна были вооружение и военное имущество.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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