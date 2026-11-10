Теннисистка Андреева победила украинку Свитолину на старте Итогового турнира WTA

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Российская теннисистка Мирра Андреева успешно начала выступление на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Индиан-Уэллсе. В первом матче она в двух сетах обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:0.

Для 19-летней россиянки этот матч стал дебютным на Итоговом турнире в одиночном разряде. Андреева уверенно завершила встречу, не позволив сопернице взять ни одного гейма во втором сете.

В другом матче дня победу одержала белоруска Арина Соболенко. Она оказалась сильнее чешской теннисистки Каролины Муховой, завершив матч со счетом 7:6 (7:2), 7:5.

Следующей соперницей Андреевой станет Соболенко. Их встреча запланирована на ночь на 12 ноября. Свитолина днем ранее сыграет с Муховой. По итогам группового этапа в полуфинал пройдут две лучшие теннисистки квартета.

В мировом рейтинге WTA Андреева занимает третью строчку с 6 306 очками. Выше нее находятся Елена Рыбакина из Казахстана и Соболенко.