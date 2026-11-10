ТАСС: трехсторонние переговоры в Абу-Даби начнутся в 10:50

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Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби стартуют в 10:50 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Переговоры начнутся сегодня в 11:50 по местному времени (10:50 по московскому – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Как указывает RT, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а основной состав насчитывает заместителей главы МИД РФ Михаила Галузина и Сергея Рябкова, начальника службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексея Комкова и начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова.

В экспертной группе значатся замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев, замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олег Постников.

Переговоры состоятся 10 и 11 ноября. В рамках встречи планируется обсудить ряд вопросов, в том числе гарантии безопасности после окончания конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

США на встрече будут представлять спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

