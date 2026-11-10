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10 ноября, 08:13

Технологии

Видеоигровые компании из Москвы представят свои проекты на выставке в Шанхае

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка WePlay Expo для разработчиков и издателей видеоигр состоится в Шанхае 21 и 22 ноября. В число ее участников войдут пять столичных видеоигровых компаний, которые представят 13 проектов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В составе делегации значатся резиденты Московского кластера видеоигр и анимации, Geeky House, Gemenot Digital, Crumple Studios, WATT Studio и Antelus Games.

"Поездка является частью программы международного продвижения "Московский видеоигровой экспорт". С начала года столичные студии побывали в Бразилии, Японии, Китае, Малайзии и Сингапуре", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

На стенде будет представлено 12 игр и ИИ-платформа Ygrekon от компании Gemenot Digital. Студия Antelus Games презентует семь игр, включая приключение Heart of Altai о поисках затерянного города на Алтае, хорроры The Black Ice и Fire and Ashes, стимпанк-приключение Sea Walker Saga, психологический триллер The Soul, экшен-головоломку Always With You: Meow&Mystery и кооперативный экшен про котов Cat’s Wars.

Компания WАТТ покажет Tsarevna. Age of Tales. Разработчики считают эту игру первым в мире экшеном, вдохновленным балетом. Gemenot Digital привезет в Шанхай средневековую стратегию Feodika, в которой игрок управляет династией, а Crumple Studios – игру HomeWave, действие которой происходит внутри операционной системы. Geeky House покажет две мобильные игры: мердж-приключение Mergewood и пиксельный кликер MineTap.

Ранее сообщалось, что вторая Московская международная неделя видеоигр привлекла 250 тысяч человек. К программе присоединились площадки не только в разных регионах России, но и в пяти других государствах, в том числе в Белоруссии, Киргизии и Казахстане. Основная часть мероприятий проходила в Московском кластере видеоигр и анимации.

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