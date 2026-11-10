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10 ноября, 08:40

Общество

В ГД предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести государственные компенсации на аренду жилья для молодых семей с детьми, в том числе для студенческих пар. Об инициативе депутат Госдумы рассказал в беседе с "Абзацем".

По словам Миронова, размер поддержки планируется привязать к числу детей: при рождении первого ребенка государство компенсирует семье 50% арендной платы в месяц. Если двое детей – 75%, трое – 100%.

Политик считает, что такая мера сократит финансовую нагрузку на молодых родителей: у них появится возможность быстрее копить на собственное жилье.

Миронов добавил, что в ряде регионов похожие механизмы поддержки уже работают. При запуске программы на федеральном уровне рождаемость, по оценкам, может вырасти на 10%.

Ранее в Госдуме предложили освободить молодые семьи от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. При этом, по словам политика Ивана Курбакова, реализация этой меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100-процентных кредитов.

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