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10 ноября, 08:49

Происшествия

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина остается в ожоговой реанимации в Москве

Фото: фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, пострадавшая при пожаре в собственной квартире, продолжает находиться в ожоговом отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом РИА Новости сообщили в медицинском учреждении.

Представитель больницы подтвердил, что спортсменка по-прежнему проходит лечение в профильном отделении.

Шурочкина пострадала при пожаре в квартире на 17-м этаже жилого дома на улице Багрицкого на западе Москвы. Во время эвакуации спортсменка выбежала на лестничную площадку и позвала на помощь – ее спасли соседи, которые вызвали пожарных и скорую помощь.

Сообщается, что олимпийская чемпионка получила ожоги первой и второй степени лица, рук и груди, ей провели операцию. Сестра спортсменки, певица Нюша, рассказала, что состояние Марии стабильное, а голова и лицо не пострадали.

Олимпийская чемпионка Шурочкина могла получить ожоги из-за биокамина

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