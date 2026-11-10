Арабика является любимым сортом кофе россиян

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Арабика остается самым популярным видом кофе среди россиян. Об этом сообщила Москве 24 пресс-служба маркетплейса "Мегамаркет".

По данным аналитиков, на втором месте по спросу находятся смеси с робустой, на третьем – ароматизированные сорта, среди которых лидирует кофе с ароматом трюфеля.

Покупатели также стали чаще выбирать зерновой и молотый кофе. Если год назад на капсулы приходилось 17% заказов, то теперь их доля сократилась до 10%. Остальные 90% покупок составляют зерновой и молотый кофе.

В среднем россияне тратят на кофе около 2,6 тысячи рублей за заказ. При этом за год число покупок на сумму от 5 до 10 тысяч рублей выросло вдвое. Эксперты связывают эту тенденцию с интересом к приготовлению спешелти-кофе в домашних условиях.

Одновременно увеличивается спрос на более дорогую технику. За год доля заказов на кофемашины стоимостью свыше 100 тысяч рублей выросла вдвое, а на модели дороже 40 тысяч рублей – в 1,5 раза.

Более половины заказов в категории техники приходится на автоматические кофемашины. Средний чек на них составляет около 60 тысяч рублей. Также покупатели приобретают капсульные и рожковые кофеварки.

Кофе нередко покупают вместе с техникой. В числе популярных сочетаний – рожковая кофеварка с кофемолкой, а также автоматическая кофемашина с зернами и аксессуарами для ухода за ней.

Основная аудитория покупателей кофе – россияне в возрасте от 35 до 54 лет. На них приходится около двух третей заказов.

"Покупатели все чаще выбирают формат кофе и технику под свои привычки: одни предпочитают простоту автоматических кофемашин, другие экспериментируют с приготовлением напитка в рожковых моделях", – отметил руководитель направления FMCG "Мегамаркета" Иван Пивкин.

По его словам, интерес к более дорогой технике и рост крупных заказов говорят о готовности покупателей уделять больше времени приготовлению кофе дома.

Ранее гастроэнтеролог Алексей Чермных раскрыл, что строгого медицинского правила, запрещающего пить кофе сразу после пробуждения, не существует. Убедительных доказательств того, что утренняя чашка вредит здоровью или приводит к упадку сил днем, тоже нет. При этом специалист посоветовал при рефлюксной болезни, гастрите с выраженными симптомами или повышенной чувствительности пить кофе после еды.