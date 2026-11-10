На севере Москвы завершили обновление 1-го Нижнемасловского переулка

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Савеловском районе на севере столицы завершили комплексное обновление 1-го Нижнемасловского переулка, где привели в порядок более 3,1 тысячи квадратных метров дорожной и пешеходной инфраструктуры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В ходе работ специалисты комплекса городского хозяйства заменили асфальт на проезжей части, устранили колеи и неровности, а также отремонтировали тротуары вдоль всего переулка. После этого на участке нанесли новую дорожную разметку и установили знаки.

Отдельное внимание уделили уличному освещению: вместо прежних опор установили современные конструкции. Кроме того, на территории обустроили 754 квадратных метра газонов.

1-й Нижнемасловский переулок обеспечивает связь жилых кварталов с крупными городскими магистралями. По нему ежедневно передвигаются тысячи москвичей, направляющихся на работу, домой и к социальным учреждениям.

Ранее на улице Подольских Курсантов на границе районов Чертаново Южное и Бирюлево Западное обновили более 6,1 тысячи квадратных метров территории. На участке площадью 3 тысячи квадратных метров заменили дорожное покрытие, установили новые опоры освещения и отремонтировали тротуары.

Для удобства пешеходов оборудовали пологую лестницу с перилами, пандус и спуск, рассчитанные в том числе на маломобильных жителей и родителей с колясками. Кроме того, рядом разбили газоны общей площадью 3 тысячи квадратных метров.