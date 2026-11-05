Проезд и прилегающую территорию обновили на Донецкой улице в Марьине

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В районе Марьино Юго-Восточного административного округа Москвы завершили благоустройство внутриквартального проезда и прилегающей территории у дома 40 на Донецкой улице. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что общая площадь обновленного пространства превысила 15,5 тысячи квадратных метров. Сам участок расположен рядом с Курьяновским парком и Московским образовательным комплексом имени Виктора Талалихина, а также захватывает проезд около территории ПАО "МОЭК".

Дорожное покрытие и пешеходные зоны здесь были в неудовлетворительном состоянии. Обновление потребовалось из-за высокой ежедневной транспортной нагрузки. Перед началом работ специалисты обследовали территорию в границах проектирования, оценили износ полотна и определили участки, которые нужно восстановить.

На проезжей части сняли изношенный асфальт на площади 7,4 тысячи квадратных метров, после чего уложили прочное покрытие. Тротуары обновили почти на 4 тысячах квадратных метров. Кроме того, восстановили 4,2 тысячи квадратных метров газона и нанесли дорожную разметку, в том числе на обновленной велосипедной дорожке.

Работы выполнили в срок и без долгих неудобств для жителей и гостей района.

Ранее в Таганском районе Москвы завершили благоустройство проезда от Новорогожской до Рабочей улицы. Кроме того, специалисты привели в порядок территорию рядом с Сосинской улицей. Площадь благоустройства превысила 6,4 тысячи квадратных метров.

