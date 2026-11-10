В Москве установили малые дублирующие светофоры по 11 адресам

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с начала года установили дополнительные малые светофоры на 11 участках столичных дорог, где водителям может быть сложно разглядеть основной сигнал. Об этом сообщает столичный Дептранс в МАХ.

Такие устройства устанавливают после анализа дорожной обстановки. В первую очередь специалисты рассматривают места вблизи школ и больниц, а также участки со сложными поворотами и перекрестками. Дополнительные сигналы нужны там, где обзор основного светофора ограничен.

В частности, малые дублирующие устройства размещают рядом со стоп-линиями, расположенными близко к светофору: в этом случае основной сигнал может находиться слишком высоко над автомобилем. Его также способны закрывать элементы машины – стойка кузова, край крыши или рамка лобового стекла.

Еще одна ситуация – подъезд к перекрестку под углом, когда светофор оказывается сбоку от водителя.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новые устройства помогают автомобилистам своевременно замечать сигналы, останавливаться и начинать движение.

По его словам, работы проводят по поручению Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года. Всего малые дублирующие светофоры уже работают по 155 адресам.

В Москве также продолжают расширять инфраструктуру для электрического общественного транспорта. В столице установили более 490 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, а их парк превысил 3,1 тысячи машин, которые обслуживают свыше 310 маршрутов во всех округах города.