В Москве открыт прием заявок на грант для бизнеса на покупку оборудования

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития

В столице начался прием заявок на грант для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). С его помощью можно компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, а также проценты по кредитам на развитие деятельности, сообщила заммэра Наталья Сергунина.



"За четыре года существования гранта московским компаниям выделили больше восьми миллиардов рублей. Поддержку получили около тысячи предпринимателей. Они направили средства на увеличение производственных мощностей, запуск новых проектов и внедрение инновационных решений", – отметила Сергунина.

При этом общий объем частных вложений превысил 18 миллиардов рублей.

Грант распространяется на затраты, понесенные с 1 июля 2025 года. Благодаря ему можно возместить половину расходов на отечественное и 35% стоимости импортного оборудования. Доступна также компенсация процентов по кредитам. Максимальный размер выплат – 30 миллионов рублей в год.

Претендовать на поддержку могут участники Московского инновационного кластера: предприятия, работающие в сфере науки, промышленности и ИТ, организации, входящие в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний города, а также в реестр субъектов креативных индустрий.

Среди получателей прошлых лет – разработчик автоматизированных систем для складской логистики, производитель электрозарядных станций для городской и магистральной инфраструктуры и создатель отечественного программного обеспечения с использованием ИИ-технологий.

Уточнить список документов и подать заявку можно до 10 декабря на платформе i.moscow.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий, а также представителей малого и среднего предпринимательства. В частности, на создание промышленно-производственной инфраструктуры для компаний в 2027–2029 годах будет выделено 65,2 миллиарда рублей. Также в городе планируется развивать технопарки.

