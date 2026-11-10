Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 11:08

Город

В Москве открыт прием заявок на грант для бизнеса на покупку оборудования

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития

В столице начался прием заявок на грант для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). С его помощью можно компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, а также проценты по кредитам на развитие деятельности, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"За четыре года существования гранта московским компаниям выделили больше восьми миллиардов рублей. Поддержку получили около тысячи предпринимателей. Они направили средства на увеличение производственных мощностей, запуск новых проектов и внедрение инновационных решений", – отметила Сергунина.

При этом общий объем частных вложений превысил 18 миллиардов рублей.

Грант распространяется на затраты, понесенные с 1 июля 2025 года. Благодаря ему можно возместить половину расходов на отечественное и 35% стоимости импортного оборудования. Доступна также компенсация процентов по кредитам. Максимальный размер выплат – 30 миллионов рублей в год.

Претендовать на поддержку могут участники Московского инновационного кластера: предприятия, работающие в сфере науки, промышленности и ИТ, организации, входящие в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний города, а также в реестр субъектов креативных индустрий.

Среди получателей прошлых лет – разработчик автоматизированных систем для складской логистики, производитель электрозарядных станций для городской и магистральной инфраструктуры и создатель отечественного программного обеспечения с использованием ИИ-технологий.

Уточнить список документов и подать заявку можно до 10 декабря на платформе i.moscow.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий, а также представителей малого и среднего предпринимательства. В частности, на создание промышленно-производственной инфраструктуры для компаний в 2027–2029 годах будет выделено 65,2 миллиарда рублей. Также в городе планируется развивать технопарки.

Читайте также


городэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика