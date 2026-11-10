Дэниел Рэдклифф пока не знает, будет ли смотреть сериал "Гарри Поттер"

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Актер Дэниел Рэдклифф пока не решил, будет ли он смотреть новый сериал о Гарри Поттере от телеканала HBO. Об этом он рассказал репортеру Associated Press на премьере фильма "Шаги" в Нью-Йорке, передает телеканал "360".

Как пояснил 37-летний актер, он и без того прекрасно знает историю Гарри Поттера. Телевизор же Рэдклифф смотрит нечасто, поэтому многое пропускает.

"Я не видел даже "Во все тяжкие", пропустил некоторые по-настоящему классические фильмы. Новый сериал идет восемь часов, это много для просмотра чего угодно", – заметил он.

Высказался актер и о выборе 12-летнего Доминика Маклафлина на роль Гарри Поттера. Давать советы юному коллеге Рэдклифф отказался.

"Он и так все понимает. Ему не нужны от меня никакие советы. И я не хочу преследовать этого бедного ребенка своими высказываниями, он справится потрясающе сам", – пояснил Рэдклифф.

Премьера первого сезона сериала запланирована на 25 декабря на платформе HBO Max, новые эпизоды будут выходить еженедельно. Для съемок проекта построили отдельный город-декорацию, а его бюджет оценивается более чем в 1 миллиард долларов.

Телеканал уже одобрил второй сезон, съемки которого должны начаться осенью 2026 года, и намерен посвятить по одному сезону каждой книге писательницы Джоан Роулинг.