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10 ноября, 10:51

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Астролог Калиновская: для удачи в новогоднюю ночь – 2027 нужно надеть бархат и атлас

Астролог рассказала, как одеться в новогоднюю ночь – 2027, чтобы привлечь удачу

Фото: 123RF.com/spaskov

Чтобы привлечь удачу в новогоднюю ночь – 2027, в образе должны присутствовать элитные ткани: бархат и шелковый атлас. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на астролога и астропсихолога Любовь Калиновскую.

По ее словам, символ года – Огненная Коза – является натурой аристократической, она любит все изысканное. В связи с этим в новогоднем образе должны присутствовать элитные ткани: шифон, тонкое кружево или изящный трикотаж, подчеркивающий фигуру.

Астролог добавила, что в 2027 году все цвета должны быть яркие, теплые.

"Подойдет красный, коралловый, терракотовый, огненно-оранжевый, алый, рубиновый. Может быть и коричневый образ, но тогда нужно выбрать яркие аксессуары", – объяснила Калиновская.

Мужчинам тоже следует выглядеть аристократично – надеть пиджак или костюм из вельвета, рубашку с галстуком. Коза не любит грубость, поэтому необработанные и дешевые материалы для новогоднего образа не подойдут, уточнила астролог.

По ее мнению, этот символ любит все яркое, блестящее и пышное. Калиновская посоветовала выбирать материалы более качественные, а также максимально привлекающие к себе внимание.

Кроме того, они должны быть приятными на ощупь – не нужно колющих этикеток, режущих или шершавых тканей, из-за которых образ будет выглядеть грубо. Сама Коза очень деликатная и мягкая, заключила астропсихолог.

Ранее дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова рассказала, что в 2027 году стоит воздержаться от покупок всего ярко-красного. В Новом году следует выбирать другие цвета – коричневый, молочный, сливочно-карамельный, бежевые и сложные оттенки белого. В будущем эта палитра будет универсальной и не придется каждый год покупать дорогостоящие украшения, отметила она.

Дизайнер добавила, что в Новом году следует выбирать более благородные оттенки – бордовый и терракотовый. К ним можно добавить медь, состаренное золото, бронзу, подобное классическое сочетание всегда хорошо смотрится.

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