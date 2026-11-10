В Пресненском районе Москвы завершили ремонт пяти улиц

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Пресненском районе столицы привели в порядок пять улиц: Сергея Макеева, Малую Грузинскую, Пресненский Вал, а также Ножовый и Малый Предтеченский переулки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Одним из этапов работ стало освобождение городского пространства от воздушных линий – провода перенесли под землю. На проезжей части уложили более 105 тысяч квадратных метров нового покрытия и нанесли разметку. Для пешеходов оборудовали зоны отдыха с лавочками и установили навигационные стелы.

Отдельное внимание уделили освещению. На улицах смонтировали 124 фонаря с энергоэффективными светильниками, а возле нерегулируемых переходов разместили 59 опор контрастного освещения. Благодаря им водителям будет легче различать пешеходов и дорожную разметку в темное время суток.

Завершающей частью благоустройства стало озеленение – на всех пяти улицах обустроили более 17 тысяч квадратных метров газонов.

Бирюков отметил, что обновление должно сделать передвижение по району удобнее как для автомобилистов, так и для пешеходов, а также улучшить доступ к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

Ранее в Москве также завершили комплексное обновление 1-го Нижнемасловского переулка в Савеловском районе. Там отремонтировали более 3,1 тысячи квадратных метров дорожной и пешеходной инфраструктуры, заменили асфальт на проезжей части, привели в порядок тротуары, обновили разметку и дорожные знаки. Кроме того, установили новые опоры освещения и обустроили 754 квадратных метра газонов.

