Лукашенко вылетел в Москву с рабочим визитом

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Белорусский президент Александр Лукашенко отправился в Москву, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и встретится с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Двусторонняя встреча с Путиным запланирована на 10 ноября, а 11-го числа Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры государств – участников организации обсудят ее работу и вопросы безопасности на глобальном и региональном уровне.

В пресс-службе отметили, что Лукашенко планирует поднять тему обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве и рассказать о позиции Белоруссии по основным направлениям развития ОДКБ.

По итогам мероприятия будет подписано около 20 документов. В их числе итоговая декларация Совета коллективной безопасности, антитеррористическая стратегия до 2030 года и другие решения, направленные на развитие сотрудничества в разных областях.

Ранее активная фаза учений ОДКБ "Взаимодействие-2026", "Поиск-2026" и "Эшелон-2026" прошла в России. На полигоне Чебаркульский участники "Взаимодействия-2026" провели совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта. Военные отработали взаимодействие всех компонентов Коллективных сил оперативного реагирования.

