Российским скелетонистам запретили общаться со СМИ на зарубежных турнирах

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Российским скелетонистам и бобслеистам, которые получили нейтральный статус, запретили общаться со СМИ во время международных турниров. Об этом сообщает ТАСС.

В регламенте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) указано, что нейтральные спортсмены из России не могут проходить через микс-зону с журналистами и принимать участие в пресс-конференциях. Кроме того, им нельзя давать интервью.

Также IBSF запретила Федерации бобслея России размещать на своем сайте любые сведения о выступлениях нейтральных атлетов на международных турнирах.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась возобновить проведение соревнований в России. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ Дмитрий Свищев отметил, что есть вероятность бойкота таких турниров со стороны других стран. По его словам, обсуждение продолжится.

