FIS отказалась возобновить проведение международных соревнований в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока отказалась возобновить проведение соревнований в России. Об этом ТАСС сообщил председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда РФ Дмитрий Свищев.

По его словам, российская сторона предложила FIS снова проводить турниры в стране.

"Получили от FIS вежливый отказ с аргументацией, что пока соревнования в России проводить небезопасно", – сказал Свищев.

Он отметил, что есть вероятность бойкота таких турниров со стороны других стран. По его словам, обсуждение продолжится. Как указал Свищев, основная задача сейчас заключается в том, чтобы вновь проводить международные соревнования в России.

Ранее FIS одобрила процедуру направления заявок для получения россиянами нейтрального статуса. В организации указали, что спортсмены должны отправить заявление, подтвердив соответствие требованиям, и обязаться соблюдать их. Со своей стороны FIS проведет проверку для оценки соответствия критериям допуска.

