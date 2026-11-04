NRK: FIS отказала лыжнику Большунову в нейтральном статусе

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не предоставила нейтральный статус трехкратному олимпийскому чемпиону россиянину Александру Большунову. Об этом сообщает телеканал NRK.

По информации источника NRK, в FIS понимают, что россиянин с большой долей вероятности обжалует данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Телеканал отмечает, что при апелляции у Большунова высокие шансы на успех.

При этом в FIS ТАСС уточнили, что 3 ноября совет организации не рассматривал какие-либо конкретные случаи. Вместо этого он согласовал ряд уточнений, которые должны служить руководством при применении действующей политики FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов.

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев собирается обратиться в FIS за разъяснениями.

"Официальной информации у меня пока нет. Я прочитал это у норвежцев, но хотелось бы увидеть ответ от самой FIS. Я буду с ними связываться", – сказал он ТАСС.

В начале сентября FIS заявила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27. Позже организация утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса. Спортсменам необходимо подтвердить соответствие требованиям и обязаться соблюдать их.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, в свою очередь, отметил, что государства, которые препятствуют участию российских спортсменов в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров.