Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 19:58

Спорт
Главная / Новости /

NRK: FIS отказала лыжнику Большунову в нейтральном статусе

FIS отказала лыжнику Большунову в нейтральном статусе – СМИ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не предоставила нейтральный статус трехкратному олимпийскому чемпиону россиянину Александру Большунову. Об этом сообщает телеканал NRK.

По информации источника NRK, в FIS понимают, что россиянин с большой долей вероятности обжалует данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Телеканал отмечает, что при апелляции у Большунова высокие шансы на успех.

При этом в FIS ТАСС уточнили, что 3 ноября совет организации не рассматривал какие-либо конкретные случаи. Вместо этого он согласовал ряд уточнений, которые должны служить руководством при применении действующей политики FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов.

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев собирается обратиться в FIS за разъяснениями.

"Официальной информации у меня пока нет. Я прочитал это у норвежцев, но хотелось бы увидеть ответ от самой FIS. Я буду с ними связываться", – сказал он ТАСС.

В начале сентября FIS заявила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27. Позже организация утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса. Спортсменам необходимо подтвердить соответствие требованиям и обязаться соблюдать их.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, в свою очередь, отметил, что государства, которые препятствуют участию российских спортсменов в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров.

Читайте также


спорт

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика