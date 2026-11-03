РИА Новости: фигуристки Валиева и Трусова пропустят серию Гран-при России

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (до замужества – Трусова) не выступят в серии Гран-при России в текущем сезоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

При этом на этапе Гран-при в Омске выступит Софья Акатьева. Также планируется участие Алисы Двоеглазовой, Дарьи Садковой, Софьи Муравьевой и Софии Дзепки.

В начале сентября Трусова завоевала серебро на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио. По сумме двух программ россиянка получила 221,06 балла. Первое место заняла японка Мао Симада, которая набрала 231,32 балла, а третье – фигуристка из РФ Анна Фролова с результатом 207,86 балла.

В начале октября Трусова одержала победу на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. За короткую и произвольную программы фигуристка в сумме набрала 226,01 балла. Серебро завоевала представительница Республики Корея Ким Ю Чжэ. Ее результат составил 209,20 балла. Тройку замкнула спортсменка из Казахстана Софья Самоделкина с 204,36 балла.

Позднее Международный союз конькобежцев (ISU) пригласил Трусову на этап Гран-при в США, а также на турнир в Китай.

