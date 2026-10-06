Валиева не стала оспаривать в CAS решение ISU о нейтральном статусе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Фигуристка Камила Валиева не подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного союза конькобежцев об отказе отзыва ее нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ CAS.

Жалоба от российской фигуристки не поступала после истечения установленного срока. В организации подчеркнули, что могут подтвердить данный факт.

ISU 10 сентября отклонил апелляции Валиевой, Марка Кондратюка, а также Александры Степановой и Ивана Букина на отзыв нейтрального статуса. После этого спортсмены могли в течение 21 дня оспорить решение союза в CAS. Последние трое воспользовались этой возможностью и подали апелляции.

Ранее ISU одобрил заявки 13 российских фигуристов на нейтральный статус. Среди них – одиночники Агата Петрова, София Сарновская, София Смагина, Сандра Давыденко, Таисия Шепталина, Игнат Пахомов, Макар Игнатов и Николай Колесников.

В танцах на льду статус получили Алексей Столяров и Полина Жарова, а также Таисия Шепталина и Владислав Михайлов. В парном катании одобрена заявка Степана Маришина.