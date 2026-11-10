В ТиНАО убили главврача частной клиники

Фото: sledcom.ru

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета РФ в MAX.



По информации канала SHOT, жертвой стала главный врач частной московской медклиники "КМ-Клиник", терапевт и специалист по ультразвуковой диагностике Марина Каган. По данным СМИ, ее тело обнаружили в доме в районе Вороново со следами ударов на голове и лице.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего"). Следователи и криминалисты столичного главка СК работают на месте происшествия.

Ранее стало известно, что в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Предварительно установлено, что смертельные ранения ему нанесла знакомая. По факту происшествия проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.