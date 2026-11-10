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10 ноября, 11:05

Шоу-бизнес

Певец и композитор Маршал высоко оценил вокальные данные Shaman и Лепса

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Вокальные данные заслуженного артиста России Shaman (Ярослава Дронова. – Прим. ред.) являются одними из лучших, а народный артист России Григорий Лепс имеет рок-подачу. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заслуженный артист, певец и композитор Александр Маршал.

"Если брать вокальные данные, то Shaman прекрасен. Мы выступали на одном концерте, он пел потрясающе, талантливый парень. Как он себя ведет, как одевается – это не ко мне. Но, говоря о голосовых данных, я считаю, что он один из лучших", – отметил исполнитель.

Маршал также прокомментировал вокальные данные Лепса и назвал его уникальным певцом с рок-подачей, которую исполнитель приобрел за годы карьеры.

"Я уважаю таких людей, которые, несмотря ни на что, бьют кулаком в одну точку. Вот он из таких", – добавил артист.

Вместе с тем Маршал признался, что не является сторонником совместных дуэтов, и подчеркнул, что в редких случаях это приурочено к какой-либо дате или особенному событию.

"В моем сольном творчестве такой необходимости нет", – заключил он.

Ранее Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты всероссийского опроса, согласно которому певец Сергей Лазарев возглавил рейтинг лучших российских исполнителей 2026 года, а Полину Гагарину пятый год подряд признали сильнейшей отечественной певицей.

За Лазарева отдали голоса 20% респондентов. На втором месте – исполнитель Баста (Василий Вакуленко. – Прим. ред.) с 17%, на третьем – Лепс с 16%. По 12% набрали Ваня Дмитриенко и Денис Майданов, 11% – у Димы Билана.

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