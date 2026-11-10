Карпин рассказал, что стал более опытным за время работы в сборной России по футболу

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что за пять лет работы с командой стал более опытным, в том числе в деталях формирования состава. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"На 100% стал более опытным с точки зрения работы тренера сборной. Когда приходил, такого понимания, даже в мелких деталях, не было", – сказал тренер.

Сборную Карпин возглавляет с 2021 года. По мнению тренера, теперь он понимает: вызывать 22–23 полевых игроков нельзя, поскольку 2–4 футболиста, а иногда и больше, выбывают в последний момент – в заключительном туре перед паузой – и не могут принимать участие в матчах. Поэтому состав необходимо формировать с запасом.

"Да, иногда это создает сложности, потому что есть футболисты, которые меньше задействованы в тренировочном процессе. Кто-то даже, возможно, не попадает в заявку на товарищеский матч", – добавил он.

Карпин признал, что участие хотелось бы обеспечить всем. Однако с точки зрения опыта по-другому будет хуже. Лучше перебрать, чем недобрать, отметил тренер.

Карпин также рассказал, как менялся сам. По его словам, стадий было несколько – как у команды и болельщиков: сначала отстранение и непонимание, что происходит и сколько это продлится, а затем принятие. Сейчас, как и следующая стадия – принятия или надежды, заключил тренер.

Ранее Карпин стал отцом в шестой раз. У него и супруги Дарьи родился сын. Подробности о дате рождения и имени мальчика не раскрывались.