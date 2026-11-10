Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 11:46

Общество

42% мужчин признались, что сталкивались с ухаживаниями женщин

Фото: 123RF.com/jackf

Каждый пятый мужчина получал от спутницы кофе или десерт на свидании, а 42% признались, что сталкивались с ухаживаниями женщин. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на PR-директора сервиса онлайн-знакомств Наталью Красильникову.

По ее словам, 15% мужчин получали от спутницы небольшой подарок со смыслом. При этом почти каждая третья девушка, или 30%, хоть раз самостоятельно проявляла инициативу в общении.

"Чаще всего девушка приглашала на встречу и выбирала место, так ответили 24% мужчин и 15% девушек", – отметила PR-директор.

Красильникова добавила, что чаще всего партнеры договариваются о месте встречи вдвоем в переписке – такой ответ дали 47% мужчин и женщин. Треть мужчин рассказали, что обычно сами предлагают место и время для свиданий. 18% девушек определяют локацию для встречи сами.

Кроме того, женщины редко решаются сделать самые классические жесты: проводить мужчину до метро или такси готовы лишь 4–5% из них. Варианты ответов про помощь с пальто и цветы на свидании набрали меньше 2%, заключила Красильникова.

Ранее сообщалось, что врачи для жительниц России являются самыми привлекательными мужчинами для отношений. Данный вариант выбрали почти 40% опрошенных, которые отметили, что хотели бы вступить с медиком в брак.

Также 38% признались, что хотели бы выйти замуж за предпринимателей и бизнесменов, 28% – за инженера и строителя, 19% – за стоматолога, а 18% – за юриста.

Часть профессий, напротив, снижает интерес женщин. Например, для 51% непривлекательными являются блогеры и геймеры, для 42% – охранники, а для 36% – коллекторы.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика