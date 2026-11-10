42% мужчин признались, что сталкивались с ухаживаниями женщин

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Каждый пятый мужчина получал от спутницы кофе или десерт на свидании, а 42% признались, что сталкивались с ухаживаниями женщин. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на PR-директора сервиса онлайн-знакомств Наталью Красильникову.

По ее словам, 15% мужчин получали от спутницы небольшой подарок со смыслом. При этом почти каждая третья девушка, или 30%, хоть раз самостоятельно проявляла инициативу в общении.

"Чаще всего девушка приглашала на встречу и выбирала место, так ответили 24% мужчин и 15% девушек", – отметила PR-директор.

Красильникова добавила, что чаще всего партнеры договариваются о месте встречи вдвоем в переписке – такой ответ дали 47% мужчин и женщин. Треть мужчин рассказали, что обычно сами предлагают место и время для свиданий. 18% девушек определяют локацию для встречи сами.

Кроме того, женщины редко решаются сделать самые классические жесты: проводить мужчину до метро или такси готовы лишь 4–5% из них. Варианты ответов про помощь с пальто и цветы на свидании набрали меньше 2%, заключила Красильникова.

Ранее сообщалось, что врачи для жительниц России являются самыми привлекательными мужчинами для отношений. Данный вариант выбрали почти 40% опрошенных, которые отметили, что хотели бы вступить с медиком в брак.

Также 38% признались, что хотели бы выйти замуж за предпринимателей и бизнесменов, 28% – за инженера и строителя, 19% – за стоматолога, а 18% – за юриста.

Часть профессий, напротив, снижает интерес женщин. Например, для 51% непривлекательными являются блогеры и геймеры, для 42% – охранники, а для 36% – коллекторы.