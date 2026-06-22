Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 07:33

Общество

Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

Врачи для жительниц России являются самыми привлекательными мужчинами для отношений, следует из исследования сайта для знакомств, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Данный вариант выбрали почти 40% опрошенных, которые отметили, что хотели бы вступить с медиком в брак. 38% признались, что хотели бы выйти замуж за предпринимателей и бизнесменов, 28% – за инженера и строителя, 19% – за стоматолога, а 18% – за юриста.

Согласно опросу, 8 из 10 женщин указали, что профессия мужчины влияет на их первоначальный интерес к нему, а внешность и характер важны для 22%.

В список привлекательных профессий вошли:

  • инженеры (23%);
  • юристы и адвокаты (21%);
  • военные (20%);
  • программисты и пилоты (по 18%).

Часть профессий, напротив, снижает интерес женщин. Например, для 51% непривлекательными являются блогеры и геймеры, для 42% – охранники, а для 36% – коллекторы. Помимо этого, интерес снижают таксисты, криптотрейдеры и бизнес-коучи. Такие варианты выбрали 28%, 26% и 23% соответственно.

Ранее сообщалось, что Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. При этом указано, что россиянки показывают теплоту, которая легко преодолевает жесткий климат РФ, который назван "суровым, холодным и беспощадным".

Читайте также


общество

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика