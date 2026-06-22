Участники "Активного гражданина" выберут любимые марки кондитерских изделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичам предстоит выбрать любимые марки кондитерских изделий в проекте "Активный гражданин". Новая серия голосований стартовала в рамках проведения конкурса "Московское качество", сообщила пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

На выбор предстанут производители шоколада, карамели, пастилы, зефира, мармелада, халвы и других сладостей. Изготовители, чьи изделия будут признаны самыми вкусными, получат право размещать на упаковках своей продукции знак "Московское качество".

"Все претенденты на победу предварительно проходят строгий отбор: лабораторные исследования, профессиональную дегустацию и анализ документации. В категории "Кондитерские изделия" в финал прошли 90 претендентов", – уточнили в организации.

Голосование состоится в 11 номинациях. Например, горожане будут оценивать лучший шоколад: молочный, с добавками, темный или горький. В свою очередь, специальная категория "Сделано в Москве" включит в себя номинантов среди сладостей столичного производства. Московские кондитерские фабрики ежегодно наращивают объемы выпуска, предлагая новые вкусы и оригинальные продукты.

Вместе с тем участники смогут выбрать победителя в номинации "Лучший функциональный продукт", где представлены протеиновые батончики, шоколад без сахара и легкие десерты. В еще одну категорию – "Лучшее ремесленное кондитерское изделие" – вошли эксклюзивные авторские десерты.

Голосования были организованы проектом "Активный гражданин" совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития. Конкурс "Московское качество" проводится Московской торгово-промышленной палатой ежегодно при поддержке правительства столицы.

Параллельно с этим в "Активном гражданине" продолжается голосование лучших снимков праздничных букетов, которыми поделились сами москвичи ко дню рождения проекта. В мае ему исполнилось 12 лет.

В связи с этим горожане составляли праздничные композиции с цветами и фирменной продукцией с логотипом проекта. Они фотографировали их через приложение и отправляли в раздел "Фотопульс".

