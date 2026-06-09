Более 600 тыс мнений высказали "активные граждане" в конкурсе "Московское качество"

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Новое голосование началось в проекте "Активный гражданин" в рамках проведения конкурса "Московское качество" в категории мучных кондитерских изделий. Свои мнения высказали уже более 600 тысяч горожан.

Претендентов на победу отбирали по заявкам от производителей. Состав участников утвердил экспертный совет. В голосовании примут участие 73 финалиста, которые пройдут отбор, лабораторные исследования, профессиональную дегустацию и анализ документации.

"Активные граждане" выберут победителей в 11 номинациях. К примеру, они проголосуют за лучший слоенный торт, хрустящие вафельные торы, песочные корзиночки с кремом, заварные пирожные и виды печенья. Кроме того, жители столицы выберут торговые марки вафель и пряников.

В отдельных номинациях представлены созданные вручную ремесленные кондитерские изделия и товары московских кондитерских фабрик. В настоящее время пирожные, печенье и торты в городе выпускаются на более чем 110 предприятиях. Столичные десерты любят не только в России, но и в Китае, Узбекистане и Вьетнаме.

Победители смогут разместить на упаковке товара знак "Московское качество".

Голосования подготовил проект "Активный гражданин" совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Принять участие могут пользователи с полной и стандартной учетной записью на портале mos.ru.

За голосование "активным гражданам" выдаются баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на товары и услуги от организаций-партнеров, передать на благотворительность и другие цели. Также при их помощи можно пополнить карту "Тройка".

Ранее жители столицы в проекте "Активный гражданин" выбрали лучшие весенние снимки из "Мосфото". Фотографии оценили более 144 тысячи горожан. Например, в номинации "Виды Москвы" лучшими стали снимки первоцветов на фоне кремлевских башен, вечерней панорамы столицы, вида на Триумфальную площадь и на Москву‑реку на закате.

