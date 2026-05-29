29 мая, 11:12

Город

В "Активном гражданине" решат будущее скульптур на крыше дома на Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Голосование о возвращении исторического облика дому № 4 на Тверской улице в Москве стартовало в проекте "Активный гражданин". Участники опроса решат будущее двух скульптур на крыше здания, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Дом был возведен в 1937–1939 годах в рамках расширения улицы. Его проектировкой занимались архитектор Аркадий Мордвинов и инженер Павел Красильников. Здание украсили парные скульптуры, которые показывали советскую семью. Они находились на крыше со стороны арки, ведущей в Георгиевский переулок.

Скульптуры демонтировали из-за неудовлетворительного технического состояния в конце 1970-х годов. Теперь горожанам предстоит решить, возвращать ли их и восстановить ли первоначальный архитектурный замысел.

Принять участие в голосовании можно с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru, в мобильном приложении и мини-приложении проекта в МАХ.

Ранее в "Активном гражданине" прошло голосование по вопросу восстановления двух утраченных скульптур атлетов на фасаде здания по адресу Большая Дмитровка, дом 2. В нем приняли участие 155 тысяч человек. 80,9% опрошенных москвичей высказались за возвращение исторического облика дома, а 4,7% – против.

