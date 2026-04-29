29 апреля, 11:23

"Активные граждане" выберут названия для новых электросудов Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать названия для новых электросудов столицы, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в голосовании москвичам предлагают выбрать имена для первых четырех электросудов, которые строят на Московской верфи.

До этого суда получали имена в честь малых московских рек, а новые названия будут связаны с историческими местностями и слободами столицы. Проголосовать можно на платформе проекта.

Новые электросуда обладают увеличенной пассажировместимостью, как и суда предыдущей поставки, системой климат-контроля, персональной подсветкой в салоне, высокими потолками, панорамными окнами и прозрачной крышей. Кроме того, они полностью собираются в России: раньше их производили в Санкт-Петербурге, теперь – в Москве.

Ликсутов напомнил, что по поручению Сергея Собянина город продолжает развивать сеть регулярного речного транспорта. В голосовании жителям предложат восемь вариантов имен, из которых можно будет выбрать до четырех. Участники голосования получат баллы городской программы лояльности: их можно потратить на пополнение карты "Тройка", оплату товаров и услуг, на благотворительность или другие цели.

Ранее на сайте "Активного гражданина" стартовал проект "Парки Москвы". В его рамках жители столицы смогут поучаствовать в голосованиях и викторине, приуроченных к юбилеям популярных мест для прогулок и отдыха. Первые опросы будут посвящены Измайловскому и Лианозовскому паркам.

