"Яндекс" рассказал о преимуществах участия в сезонных проектах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители бизнеса могут принять участие в новом сезоне проекта "Лето в Москве" в качестве партнеров и соорганизаторов масштабных городских событий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Такое сотрудничество позволяет компаниям получать продвижение, информационную поддержку, а также использовать готовую инфраструктуру и оборудование.

Например, "Яндекс" уже зарекомендовал себя как стратегический партнер при проведении проектов "Лето в Москве" и "Зима в Москве". Маркетплейс компании зимой стал частью магазина локальных брендов, а в арт-павильоне "Фабрика подарков" на Болотной площади был проведен масштабный фестиваль "Маркет маркета".

Во время празднования китайского Нового года в арт-павильоне на Болотной площади установили тематическую фотозону с гонгом при поддержке программы лояльности "Свои плюсы". Кроме того, в навигационной системе "Яндекс Карты" и других сервисах отображались площадки и мероприятия зимнего проекта.

Проект по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве" также бесплатно поддерживает столичных представителей малого и среднего бизнеса.

Бренд-директор "Яндекс Маркета" Валерия Кирсанова отметила, что проект позволил маркетплейсу органично интегрироваться в городскую среду, чтобы познакомить покупателей с сервисом в офлайне. Замруководителя проекта "Сделано в Москве" Дарья Шаронова со своей стороны также отметила преимущество партнерства с ИТ-бизнесом.

"Такой формат партнерства – это дополнительный инструмент для продвижения столичных брендов, а для горожан – возможность познакомиться с уникальными товарами и сделать выбор в пользу локальных производителей", – сказала Шаронова.

Интеграция цифровых сервисов в сезонные активности происходила и в парках Москвы, подведомственных столичному департаменту культуры. В частности, сервис "Яндекс Книги" открыл лесные библиотеки с постоянно дополняющейся коллекцией произведений. Кроме того, вместе с парками Москвы в приложении была создана тематическая цифровая полка "Хруст снега и шелест страниц".

Сервис "Яндекс Пэй" на катках в Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское" организовал интерактивные зоны "Станция тепла". В Парке Горького проходили розыгрыши подарков, а в музее-заповеднике "Коломенское" создали зону отдыха. Кроме того, сервис "Яндекс 360" обустроил аналогичную зону на катке "Лед" в парке "Сокольники".

Предприниматели могут принять участие в проекте "Лето в Москве", выступив партнерами и соавторами крупных столичных мероприятий. В частности, бизнесу предлагаются самые разные виды взаимодействия с городом. Например, спонсорство в крупных мероприятиях, участие в городских событиях, брендирование столичных объектов.

Партнеры проекта могут устанавливать на городских улицах самые разные объекты, включая павильоны, зоны для отдыха или арт-объекты.