"Мосбилет" сделал подборку театральных мероприятий в столице в конце апреля

Квизы, экскурсии и творческие встречи пройдут в столичных театрах в конце апреля. Для москвичей и гостей города подготовили программу для всей семьи, в которую вошли интеллектуальные игры, прогулки по закулисью и встречи с артистами. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Билеты на мероприятия можно приобрести через сервис "Мосбилет".

26 апреля в "Мастерской Петра Фоменко" состоится театральный квиз "Мастерская вопросов", посвященный истории русского театра. Участникам предложат ответить на вопросы о музыке, литературе, сценическом искусстве и других темах. Ведущей вечера станет театровед и историк театра Анастасия Сергеева.

В этот же день в "Ведогонь-театре" пройдет экскурсия "Знакомство с театром" для детей от 7 лет. Юные гости узнают о театральных профессиях, побывают за кулисами и увидят костюмы с бутафорией. Организаторы отмечают, что программа поможет познакомиться с театральным миром изнутри.

До 26 апреля в Московском драматическом театре имени Ермоловой продолжается арт-променад по выставке "Игра жестов". Посетителей проведут по маршруту через фойе, сценические пространства и закулисье, где можно увидеть работы современных художников. Завершится прогулка звуковой инсталляцией "Как звучит 100-летний театр?".

28 апреля в Московском театре Олега Табакова состоится творческая встреча с актером Евгением Миллером в рамках проекта "Удивительные встречи 2.0". Гостям расскажут о творческом пути артиста, секретах профессии и работе над спектаклем "И никого не стало". Также зрители смогут пообщаться с актером вживую.

Ранее театр "Школа драматического искусства" представил весеннюю афишу. Все желающие могут посетить постановки "Идеальный муж" (1 и 3 мая, 10 июня), "Белые ночи" (24 апреля, 16 мая и 9 июня) и "Строитель Сольнес" (29 апреля, 17 мая и 2 июня).