24 апреля, 17:11

Культура

"Мосбилет" сделал подборку театральных мероприятий в столице в конце апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Квизы, экскурсии и творческие встречи пройдут в столичных театрах в конце апреля. Для москвичей и гостей города подготовили программу для всей семьи, в которую вошли интеллектуальные игры, прогулки по закулисью и встречи с артистами. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Билеты на мероприятия можно приобрести через сервис "Мосбилет".

26 апреля в "Мастерской Петра Фоменко" состоится театральный квиз "Мастерская вопросов", посвященный истории русского театра. Участникам предложат ответить на вопросы о музыке, литературе, сценическом искусстве и других темах. Ведущей вечера станет театровед и историк театра Анастасия Сергеева.

В этот же день в "Ведогонь-театре" пройдет экскурсия "Знакомство с театром" для детей от 7 лет. Юные гости узнают о театральных профессиях, побывают за кулисами и увидят костюмы с бутафорией. Организаторы отмечают, что программа поможет познакомиться с театральным миром изнутри.

До 26 апреля в Московском драматическом театре имени Ермоловой продолжается арт-променад по выставке "Игра жестов". Посетителей проведут по маршруту через фойе, сценические пространства и закулисье, где можно увидеть работы современных художников. Завершится прогулка звуковой инсталляцией "Как звучит 100-летний театр?".

28 апреля в Московском театре Олега Табакова состоится творческая встреча с актером Евгением Миллером в рамках проекта "Удивительные встречи 2.0". Гостям расскажут о творческом пути артиста, секретах профессии и работе над спектаклем "И никого не стало". Также зрители смогут пообщаться с актером вживую.

Ранее театр "Школа драматического искусства" представил весеннюю афишу. Все желающие могут посетить постановки "Идеальный муж" (1 и 3 мая, 10 июня), "Белые ночи" (24 апреля, 16 мая и 9 июня) и "Строитель Сольнес" (29 апреля, 17 мая и 2 июня).

Читайте также


Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

