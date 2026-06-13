Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе

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Россиянин Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Хертогенбосе, победив хорвата Мартина Чилича. Игра завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

Медведев был посеян под 3-м номером. У Чилича не было номера посева. В полуфинале россиянину предстоит сыграть со спортсменом из Польши Камилем Майхшаком.

Ранее российская теннисистка победила в финале Roland Garros. Она обыграла польку Майю Хвалиньскую в двух сетах (6:3, 6:2). Первая ракетка России призналась, что до сих пор не до конца осознала масштаб своего успеха.

Спортсменка также отметила мощную поддержку зрителей в ходе турнира и добавила, что продолжает общаться со своим детским тренером Кириллом Крюковым, который помогает ей и в профессиональной карьере.