"Мосбилет" составил подборку спектаклей, номинированных на "Золотую маску"

Фото: "Мастерская "12" Никиты Михалкова"

В столичных театрах пройдут постановки, которые были номинированы на Российскую национальную театральную премию-фестиваль "Золотая маска", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Президент премии и фестиваля "Золотая маска" Владимир Машков отметил, что без театров Москвы представить премию невозможно. По его словам, среди них есть не только талантливые номинанты, но и площадки, которые предоставляют свои сцены коллективам со всей страны.

"Участие московских театров в фестивале – это не только презентация высочайшего профессионального уровня, но и вклад в сохранение традиций отечественного театра, обогащение культурного пространства России", – отметил он.

Например, 18 апреля в "Мастерской "12" можно увидеть спектакль "Перед рассветом", представленный в номинации "Драматический театр. Большая форма", в постановке художественного руководителя Никиты Михалкова. В основе постановки девять рассказов из произведения Бертольта Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи".

Роли исполнят Александр Кижаев, Полина Шустарева, Марианна Васильева и другие актеры.

В театре "Ленком" 24 апреля представят постановку "Курьер", которую выдвинули в номинации "Драматический театр. Малая форма". Спектакль в постановке Владимира Панкова раскрывает современное звучание повести Карена Шахназарова.

Роли исполнили Александр Фокин, Надежда Мисякова, Юрий Оборотов и другие.

В Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой 4 мая зрителям представят постановку "Петербург – Петроград – Ленинград", посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль претендует на номинацию "Оперетта/мюзикл".

В постановке режиссер Иван Поповски и музыкальный руководитель и аранжировщик Олег Синкин объединили музыку Дмитрия Шостаковича и историю Санкт-Петербурга. Роли исполнят Елена Веремеенко, Галина Войниченко, Анна Комова и другие.

В Московском театре Олега Табакова 15 мая покажут спектакль "Позывной Тишина", выдвинутый на соискание в номинации "Драматический театр. Малая форма". В центре постановки – монолог-исповедь человека, который выжил в бою, а в основу авторской редакции легли рассказы участника-добровольца специальной военной операции.

В ролях – Николай Клямчук, Ирина Автушенко, Дмитрий Бродецкий и другие.

Кроме того, 22 июня пройдет спектакль "В списках не значился" по одноименному роману Бориса Васильева. Он выдвинут в номинации "Драматический театр. Большая форма".

Автором инсценировки стал заведующий литературной частью Театра Олега Табакова драматург Олег Антонов. В спектакле сыграют Владимир Машков, Владислав Миллер, Алена Морилова и другие.

На сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 17 и 18 апреля покажут одноактные балеты "Перигелий" Славы Самодурова и "Знаем благую весть" Максима Севагина. Это две современные постановки, которые объединены темой человека и его соотношения с мирозданием.

Кроме того, 10 июня покажут спектакль "Андре Шенье", который выдвинули в номинации "Опера". В постановке Александра Тителя расскажут о трагической судьбе поэта-идеалиста, ставшего жертвой революционного террора во Франции конца XVIII века.

В Театре имени Н. В. Гоголя 17 апреля, а также 11 и 28 мая пройдут показы спектакля "Преступление и наказание". Он выдвинут в номинации "Драматический театр. Большая форма".

Режиссер-постановщик Антон Яковлев предлагает зрителям новый взгляд на произведение – постановка не пересказывает роман, а исследует грани человеческой психики, мотивации преступления и внутренние конфликты.

Приобрести билеты на представления можно через сервис "Мосбилет".

