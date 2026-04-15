Врач Людмила Лапа рекомендовала пережидать сезон аллергии в Сочи и Карелии

Аллергикам лучше уезжать из Москвы на время цветения березы, посоветовали эксперты. О том, в каких регионах и странах лучше всего переждать опасный период и во сколько обойдется поездка, разбиралась Москва 24.

Смена дислокации

Аллергикам будет легче пережить пик цветения березы без обострений, уехав из столицы в другую климатическую зону. Об этом сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Евгения Назарова.





Евгения Назарова заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Если есть возможность у пациентов поменять климатическую зону на две-три недели основного пика пыления, то это тоже вариант.

Врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа напомнила в разговоре с Москвой 24, что реакция на цветение березы проявляется в зависимости от тяжести аллергии: это может быть слезотечение, заложенность носа, отек, а в случае хронических заболеваний, например бронхиальной астмы, возможны одышка и бронхоспазмы.

Она отметила, что, так как сейчас в Москве идут дожди, концентрация пыльцы в воздухе снижается и аллергики чувствуют себя гораздо лучше. Однако, когда осадки закончатся, важно помнить о базовых правилах самопомощи.

"Нужно использовать специальные фильтры для носа, которые задерживают пыльцу, ежедневно проводить влажную уборку в помещении и пользоваться увлажнителями воздуха. При оптимальной влажности (40–60%) частицы пыльцы, пыли и других аллергенов становятся тяжелее и быстрее оседают на поверхностях, а не остаются взвешенными в воздухе. Это уменьшает вероятность их попадания в дыхательные пути", – уточнила эксперт.

Кроме того, специалист пояснила, что, уезжая на это время из города, важно понимать, какие направления будут наиболее удачными. Например, подойдут Сочи, Геленджик, Анапа, а также Крым. В этих местах берез практически нет, а если они и встречаются, то субтропический климат и морской воздух с высоким содержанием влаги помогут значительно снизить концентрацию пыльцы.





Людмила Лапа врач-терапевт вышей квалификации Для такого временного переезда может подойти и Карелия – регион с повышенной влажностью и большим количеством озер. Такой климат и природа благоприятно сказываются на самочувствии аллергиков. Однако важно, чтобы не было грибковой нагрузки: сырость, брожение, гниение могут создавать дополнительные проблемы.

Врач также рекомендовала избегать локаций с голой, сухой, необработанной землей, а также мест с высоким содержанием аммиачных соединений в воздухе: пустырей, заброшенных территорий, строительных площадок.

Эксперт добавила, что из заграничных направлений аллергикам может подойти Турция. На Средиземноморском и Эгейском побережьях (Анталья, Бодрум, Даламан) весной и летом концентрация пыльцы в воздухе тоже минимальна, а в районе Кемера есть сосновые леса, что может смягчать симптомы, уточнила специалист.

"При этом перемещение аллергикам дается нелегко, поскольку перелеты и поездки создают избыточную нагрузку на иммунитет и могут спровоцировать обострение. Если человек запланировал временный переезд, чтобы спастись от аллергии, в идеале он должен длиться месяц-два", – предупредила врач.

Организму требуется время, чтобы приспособиться к новым климатическим условиям: температуре, влажности, атмосферному давлению, составу воздуха. Кроме того, более длительный срок позволяет убедиться, что симптомы аллергии действительно уменьшились и это не было временным явлением, заключила Людмила Лапа.

Апартаменты вместо отеля

В свою очередь, консультант по путешествиям, тревел-блогер Евгения Друкер уточнила в беседе с Москвой 24, что на временном переезде можно сэкономить, если снимать апартаменты вместо гостиницы и питаться не в ресторанах, а готовить самостоятельно.





Евгения Друкер консультант по путешествиям, тревел-блогер Например, на Черноморском побережье – в Сочи, Геленджике и Анапе – средняя цена аренды квартиры с 18–20 апреля по середину мая ориентировочно составляет около 3,5 тысячи рублей в сутки. Гостиницы обойдутся дороже – примерно от 5 тысяч. Перелет туда-обратно из Москвы на одного – около 25–30 тысяч рублей, поезд – от 8 тысяч за билет в одну сторону. Так что общая смета на 2–3 недели с учетом питания составит порядка 150–180 тысяч рублей.

Говоря про Крым, эксперт уточнила, что билет на поезд в плацкарте обойдется в 15–18 тысяч рублей в обе стороны, бензин для автомобильной поездки 10–15 тысяч туда и обратно. В целом общие расходы на 2–3 недели превысят 100 тысяч рублей, уточнила она

"Горный Алтай выйдет еще дороже. В туристических местах, например на Чемале или у озер, проживание может достигать 10 тысяч рублей в сутки, однако в черте города можно найти квартиру за 2–3 тысячи. Перелет обойдется примерно в 20–30 тысяч рублей туда-обратно на одного из Москвы. Для экономии лучше снимать апартаменты в городе, питаться в магазинах и арендовать машину, ведь расстояния большие и на такси не наездишься", – предупредила Друкер.

При этом в Карелии для экономии можно арендовать жилье в Петрозаводске, а не на природе. Цены на квартиры в городе будут варьироваться от 3,5 до 4,5 тысячи рублей за ночь. В горной местности – примерно 8 тысяч рублей, а перелет из Москвы на одного туда и обратно – примерно 25–30 тысяч.

"Важно понимать, что аренда жилья на месяц вне зависимости от места пребывания не даст экономии по сравнению с посуточной оплатой за 2–3 недели. Если речь о долгосрочной аренде, наниматели предпочитают сдавать жилье на полгода и более, поэтому чаще всего стоит выбирать из посуточных вариантов", – пояснила она.

Что касается зарубежных направлений, например в Турции – Анталии, Бодруме, Даламане – гостиницы стоят от 10 тысяч рублей в сутки, а апартаменты можно найти за 5–6 тысяч. Перелет – 20–25 тысяч рублей на одного в обе стороны. Для экономии лучше покупать еду на рынках и в целом там, где это делают местные жители, заключила Друкер.