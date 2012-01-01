Аллерголог Шабалина: цветение березы продлится до начала июня

Высокая активность пыльцы березы будет наблюдаться в столице в ближайшие дни, предупредили мониторинговые сервисы. Когда у аллергиков появится передышка и как защитить себя в острый период, разбиралась Москва 24.

Сложное время

Сезон цветения березы начался в Москве. По данным сервиса "Активность пыльцы" на 22 апреля, высокая концентрация раздражающих аллергиков частиц будет наблюдаться в столице в ближайшие 10 дней. В соцсетях даже завирусились ролики, где березовая пыльца сбивается в целые облака и распространяется по городу.

Также мониторинговые сервисы фиксируют умеренную активность пыльцы ольхи, в частности, на юге, юго-востоке и юго-западе столицы. На увеличение количества аллергенов в воздухе повлияло резкое потепление, рассказал Москве 24 врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.



заболеванием, возникающим из-за аллергии на пыльцу растений. – Прим. ред. ) зависит в том числе от погоды. В сухой, жаркий, ветреный день им хуже, так как пыльцы в воздухе много. Дождь вымывает аллерген из воздуха, и их самочувствие улучшается.

Владимир Болибок врач-аллерголог, иммунолог Состояние пациентов с поллинозом () зависит в том числе от погоды. В сухой, жаркий, ветреный день им хуже, так как пыльцы в воздухе много. Дождь вымывает аллерген из воздуха, и их самочувствие улучшается.

Таким образом, временное облегчение москвичи с поллинозом теоретически смогут испытать уже 22 апреля, когда в столице ожидаются дожди с грозами. Осадки прогнозируются и 24 апреля, а 26-го в Москву придут апрельские заморозки с мокрым снегом.

Несмотря на похолодание к концу недели, аллерголог-иммунолог Ольга Мухина призвала аллергиков не расслабляться в ближайшие дни. По ее словам, ветер может занести в столицу пыльцу из других более теплых регионов.

Сложности еще впереди

Сезон цветения делится на три волны, рассказала в беседе с Москвой 24 аллерголог Оксана Шабалина. В первую, по ее словам, входят береза, дуб, клен и ясень. И если береза уже цветет, остальные деревья при теплой погоде подтянутся примерно к майским праздникам, объяснила эксперт.





Оксана Шабалина аллерголог Вторая волна – луговые травы (например, райграс и тимофеевка), которые будут активны в июне и июле. И третья – сорные травы (лебеда, амброзия), зацветут в августе и сентябре.

В эти периоды для людей с поллинозом особенно важна поддерживающая терапия антигистаминными препаратами. Запущенный аллергический ринит же может спровоцировать присоединение, например, синусита или гайморита, а также бронхиальную астму. При этом подбирать лекарства Шабалина рекомендовала совместно с врачом.

Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, напомнил и о других мерах, которые помогут пережить аллергикам кризисный период.

"Главное правило – всегда носить на улице очки и маску, чтобы не допустить контакта пыльцы со слизистыми оболочками. Одноразовые медицинские маски достаточно толстые, чтобы полностью защитить от аллергена на свежем воздухе", – рассказал врач.





Владимир Болибок врач-аллерголог, иммунолог Аллергики – это "люди дождя". Выходить на улицу без острой необходимости им можно только во влажную погоду, чтобы избежать ухудшения самочувствия.

Также нужно ограничить доступ аллергенам в квартиру. Врач рекомендовал на острый период завесить окна марлей или спанбондом, а в спальне поставить увлажнитель воздуха. Кроме того, после каждого возвращения с улицы людям с поллинозом необходимо принимать душ, чтобы смывать с тела и волос пыльцу, а также переодеваться в чистую домашнюю одежду.

Владимир Болибок напомнил, что сезонный поллиноз можно купировать, в том числе с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Причем с лечением врач рекомендовал не затягивать: с годами проблема будет только прогрессировать.

