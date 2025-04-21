Снег может пройти в Москве в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Похолодание и аномальные ливни ожидаются в Москве в субботу, 26 апреля. Также, возможно, пройдет мокрый снег. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в течение дня температурные показатели не превысят плюс 5 – плюс 10 градусов, вечером похолодает до 0 – плюс 5 градусов. Кроме того, в воскресенье, 27 апреля, возможны заморозки до минус 1 градуса.

"В воскресенье ненастье ослабеет, будет холодно: ночью в городе – 0 – плюс 5 <...> Погода отправит жителей Русской равнины из середины лета в конец марта", – поделился Тишковец, добавив, что май примет прохладную эстафету.

При этом Тишковец отметил, что в понедельник, 21 апреля, в столице маловероятны осадки. В городе ожидаются переменная облачность и плюс 23 – плюс 26 градусов тепла. Со вторника, 22 апреля, погода в столичном регионе начнет портиться, местами пройдут кратковременные ливни, однако температурный фон сохранится летним, уточнил синоптик.

Также Тишковец отметил, что в среду, 23 апреля, в Москве прогнозируется очередной рекорд 25-градусной жары. По его словам, в дневные часы в городе будет плюс 21 – плюс 24 градуса, по области – плюс 20 – плюс 25 градусов. В четверг, 24 апреля, ожидаются ливни и плюс 15 – плюс 20 градусов тепла, в пятницу, 25 апреля, – плюс 11 – плюс 16 градусов.

Прошедшее воскресенье стало самым теплым 20 апреля в Москве за все историю наблюдений. Температура воздуха поднялась до 24,4 градуса, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт обратил внимание, что таким образом в Москве оказался установлен третий подряд и четвертый в апреле суточный рекорд температуры воздуха. К 12:00 он прогрелся почти на полградуса сильнее предыдущего максимального показателя, зафиксированного в 1995 году.

